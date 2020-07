La jutge de l'1-O insisteix a la Guàrdia Civil que identifiqui agents del Quercus

La jutgessa que investiga l'operatiu policial a Sant Joan de Vilatorrada el dia del referèndum amenaça la Guàrdia Civil de prendre mesures si no col·labora en el cas. La magistrada arriba a dir en un escrit dirigit a la comandància de la Guàrdia Civil de Saragossa, que va participar en l'operatiu, que podria arribar a citar en seu judicial tots els agents que van participar en l'actuació de l'institut Quercus, al mateix municipi del Bages, si la comandància no identifica els que estan sent investigats.

Es tracta d'un document que la jutgessa ha escrit després que els responsables de la Guàrdia Civil hagin manifestat que no els han pogut identificar. En el document, la jutgessa afirma que «tot i que en algunes fotografies és difícil identificar els agents que realitzen les operacions, en algunes es pot observar directament el rostre dels agents». El cas s'està investigant al Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa i en l'escrit que la magistrada ha remès als responsables de la Guàrdia Civil de la capital aragonesa manifesta que ja té la llista de tots els agents que hi van intervenir i que per aquest motiu assegura «no comprendre la impossibilitat de realitzar» la identificació que demana.

La titular del Jutjat d'Instrucció 2 ha sol·licitat, a instàncies dels advocats dels lesionats al Quercus i de l'Audiència de Barcelona, la identificació dels agents que van carregar a l'institut per investigar els excessos policials.

En l'escrit judicial, adverteix el comandament de la Guàrdia Civil que si no col·labora «es prendran en consideració les conseqüències legals pertinents» i afegeix que al jutjat hi ha material gràfic complementari que podria enviar al comandament del cos si fos necessari per facilitar la identificació dels agents que estan sent investigats.

Cal recordar que en un primer moment la jutgessa va denegar les diligències per identificar-los, però els advocats dels lesionats i la fiscalia van recórrer la decisió a l'Audiència de Barcelona, que els va acabar donant la raó perquè hi veia «càrregues innecessàries» que calia investigar. Després que l'expedient tornés a Manresa, la Guàrdia Civil va enviar la llistt de tots els agents que van participar en l'operatiu del Quercus –i no només els de paisà com va fer en un primer moment–, però per als representants legals dels que van patir l'actuació policial no n'hi ha prou i cal identificar els agents que es veuen a les imatges, i que van participar en les càrregues. La Guàrdia Civil té dues setmanes per respondre a la petició judicial.

«Crec que facilitaran la identificació dels que estan sent investigats perquè si la jutgessa fes venir més de 40 agents de cop a Manresa seria un fet extraordinari, i es posaria en evidència que la Guàrdia Civil no està col·laborant», explica el coordinador dels advocats voluntaris que porten la causa de l'1-O a la comarca, David Casellas. Per al lletrat, «cal preguntar-nos per què no van facilitar la identificació d'entrada, perquè no hi ha marge de discussió i tot fa pensar que hi ha hagut la voluntat d'obstaculitzar el cas, però hem estat insistents i, quan aviat farà tres anys d'aquells fets, estem aquí encara demanant que els agents siguin identificats», destaca Casellas , i afegeix que «la Guàrdia Civil diu que estan al costat de la legalitat, però aquí veiem que estan posant traves a la justícia».