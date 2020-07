Un conductor que anava begut xoca amb el cotxe a Sant Joan

Els Mossos d'Esquadra van denunciar el dia 15 de juliol un home, de 61 anys i veí de Manresa, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Els fets van passar al voltant de les 10 de la nit, quan els agents de trànsit van rebre l'avís que a la N-141c, al terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada, hi havia un turisme accidentat. Les patrulles hi van trobar el turisme que s'havia accidentat. Els agents que van assistir el conductor van observar que mostrava símptomes d'anar begut. Un cop feta la prova d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu d'1,11 mg d'alcohol per litre d'aire espirat, més de quatre vegades el límit màxim permès, que en aquest cas era de 0,25 mg/l.