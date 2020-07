Dos accidents de trànsit al tram bagenc de la C-25 en un dia

La carretera C-25 va registrar ahir en el tram del Bages dos accidents de trànsit que van afectar la circulació. El primer va tenir lloc a les 9.22 hores. Un carril de la C-25 a Sallent, en direcció a Girona, va estar tallat bona part del matí. Els fets van tenir lloc al punt quilomètric 144, quan el vehicle va tenir una sortida de via i va quedar ocupant els dos carrils de la carretera en sentit Girona. No hi va haver cap ferit greu i a les 12 ja es va normalitzar totalment la circulació.

Més tard, a les 15.22 hores hi va haver un xoc entre un turisme i un camió a la mateixa carretera, en sentit Lleida. L'accident de circulació va tenir lloc al punt quilomètric 39,5, al terme municipal de Sant Fruitós de Bages. La conductora del cotxe accidentat, que no tenia ferides greus, va ser traslladada pel SEM a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, segons els Bombers.