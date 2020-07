Tres mossos resulten ferits per l'atac d'un malalt psíquic a la seva casa a Moià

Tres mossos d'Esquadra han resultat ferits amb una arma blanca aquest dissabte a Moià per l'atac d'un malalt psíquic al qual anaven a buscar a la seva casa per requeriment d'un centre mèdic per al seu ingrés no voluntari. Segons ha avançat Ser Catalunya, l'agressor és un esquizofrènic de 36 anys, i els mossos presenten ferides als braços i les mans.





Tres @mossos ferits a Moià al costat rotonda de Vic, en intentar reduir un home amb problemes mentals que amenaçava amb una katana pic.twitter.com/jBfs2Dc6u5 — Xavier Rius Sant (@xrius1) July 18, 2020

ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), quatre vehicles dels Mossos d'Esquadra i un helicòpter.

El cos policial han explicat a Europa Press que l'agressió ha tingut lloc sobre lesAl lloc dels fets s'hi han desplaçat quatreDos dels policies estan greus i també està ferit l'agressor, al qual han reduït amb unActualment,tots estan fora de perill.