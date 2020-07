Un conductor ferit en sortir de la via a Masquefa

Un conductor va resultar ferit lleu en patir una sortida de via amb el cotxe en què viatjava a Masquefa, aquest diumenge a la nit. Els fets van tenir lloc a les 22.16 h a la carretera B-224, al quilòmetre 15, per causes que es desconeixen. El conductor va ser atès per personal del SEM per ferides lleus, segons fonts dels Bombers, que van activar una dotació.