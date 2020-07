El 60% dels accidents mortals de motoristes tenen lloc en carretera oberta

Sis de cada deu accidents mortals de moto són en zona interurbana, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT) dels últims cinc anys. Els homes són el 86% del total de motoristes morts i ferits greus en carretera, mentre que a ciutat són el 80%. Tot i que els matins de dissabte i diumenge acumulen el 22% dels morts o ferits greus, la franja de la tarda acumula més víctimes en carretera. Les tardes de divendres, dissabte i diumenge mostren més accidentalitat que la resta. De maig a octubre hi ha més víctimes i dos terços dels finats tenen entre 25 i 54 anys.

Enguany 10 motoristes han mort a les carreteres catalanes i 104 han estat ferits greus. En el mateix període del 2019, 27 motoristes havien mort i 166 havien estat ferits de gravetat. En zona urbana enguany han perdut la vida 11 motoristes, mentre que l'any passat hi va haver 14 víctimes mortals en el mateix període.

Del 20 al 26 de juliol Mossos i policies locals faran una campanya intensiva per vigilar els motoristes com a infractors i com a possibles víctimes de conductes de risc de la resta de conductors. L'acció policial també se centrarà en el control d'un bon ús del casc, de les infraccions relatives a les normes de circulació i a les condicions tècniques del vehicle.