Jutgen l'acusat de violar repetidament una menor discapacitada a la Cerdanya

L'Audiència de Girona jutja a partir d'avui un home que està acusat de violar repetidament una menor d'edat discapacitada i, anys després, d'amenaçar-la si el denunciava pels fets.

L'home, que primer era amic del pare de la víctima i més endavant va acabar sent la parella de la seva mare i convivint amb la menor, s'enfronta a una petició de 15 anys de presó.

En concret, la fiscalia atribueix a l'acusat un delicte continuat d'agressió sexual amb violència i intimidació amb accés carnal per via vaginal i bucal, agreujat per l'especial vulnerabilitat de la víctima i la relació de superioritat del processat respecte d'ella. També l'acusa d'un delicte lleu d'amenaces.

Segons explica el ministeri públic, les agressions es van produir a Guils de Cerdanya i Puigcerdà entre els anys 1992 i 2004 i les amenaces, l'any 2017.

Segons el fiscal, l'acusat era amic del pare de la víctima, motiu pel qual en moltes ocasions la família anava a la granja de l'acusat. Allà, aquest, aprofitant la minoria d'edat i la discapacitat de la víctima, coartant la seva llibertat de decisió i vencent la resistència que mostrava, l'agredia sexualment.

L'any 1997, el processat va començar una relació sentimental amb la mare de la víctima i se'n va anar a viure amb ella, situació que va aprofitar per continuar agredint-la.

Més endavant, l'any 2017, l'acusat es va trobar amb la víctima i la va amenaçar de matar-la si el denunciava.

Avui, l'home seurà al banc dels acusats a l'Audiència Provincial de Girona i s'enfronta a una petició d'anys de presó per part de la fiscalia.