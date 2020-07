Un quad s'accidenta a Fígols

Un quad s'ha accidentat aquest dimarts al migdia a Fígols, prop de la zona dels Rasos de Peguera, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Segons les mateixes fonts, el pilot s'hauria fet lesions al canell i per evacuar-lo s'ha activat els GRAE i el metge que ha arribat amb helicòpter fins al punt de l'accident. El pilot ha estat evacuat fins al parc de bombers de Berga on una ambulància ja l'esperava per traslladar-lo a l'hospital.