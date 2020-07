El nou govern de Sant Fruitós atura de forma temporal l'adequació de la comissaria provisional

El nou govern de Sant Fruitós va anunciar ahir la suspensió temporal de les obres d'adequació del local que, provisionalment, havia d'acollir la comissaria de la Policia Local, segons va informar el mateix consistori en una nota de premsa.

El local en qüestió està ubicat al carrer Eugeni d'Ors, a tocar la plaça Onze de Setembre del municipi, i ha d'acollir les instal·lacions policials mentre no es construeix l'edifici definitiu.

En la nota de premsa, l'Ajuntament explica que el govern ha pres aquesta decisió per «redefinir el projecte i els costos que comporta» l'adaptació de l'espai. En el text també assegura que l'executiu vol «estudiar com es poden realitzar alguns ajustaments per tal de poder amortitzar la inversió que suposa aquesta adequació».

En aquest sentit, el nou executiu local considera que «el projecte aprovat per tal d'adequar l'edifici presenta alguns aspectes de funcionalitat que podrien ser millorables per l'actual plantilla del cos de la Policia Local i la despesa econòmica per realitzar aquests treballs és molt alta tractant-se d'una ubicació provisional».

En la nota, l'equip de govern també recorda que el local en el qual s'instal·larà la Policia Local de forma provisional és propietat d'un particular i que el consistori el té llogat per un període total de cinc anys.

Aquest espai en el qual s'han aturat les obres és el que temporalment ha d'acollir la comissaria de policia mentre no es construeix l'equipament definitiu al solar de l'antiga fàbrica Bertrand i Serra. El 15 de juny passat, la junta de govern local va aprovar l'avantprojecte de construcció de la comissaria de policia i urbanització dels espais exteriors amb un pressupost d'1.035.168,63 euros.

Actualment, la comissaria de la Policia Local de Sant Fruitós està ubicada en un local a la plaça de la Vila.