S'enfronta a 18 anys de presó per matar una dona a Masquefa el 2016

L'acusat de matar una dona a Masquefa l'octubre del 2016 s'enfronta a una petició de 18 anys de presó per part de la fiscalia, que l'acusa d'un delicte d'assassinat amb traïdoria.

Es tracta d'un cas que va commoure el municipi per les circumstàncies en què es va trobar el cadàver de la dona: dins d'una banyera, envoltat de sang i amb els dits de les dues mans mutilats. Segons la fiscalia, l'acusat va tallar-li els dits i també va intentar netejar el cadàver de la víctima amb l'objectiu d'esborrar qualsevol rastre biològic i preservar la seva impunitat. El cos el van trobar el 17 d'octubre.

Pel que fa a la narració dels fets, segons explica el ministeri fiscal, l'acusat i la víctima, de 37 anys i veïna de Masquefa, es van conèixer en un bar i al llarg de la nit tots dos van acudir repetidament als lavabos de l'establiment, on van mantenir relacions íntimes i on també van consumir substàncies estupefaents. Quan el bar va tancar, l'acusat i la víctima es van acomiadar i van intercanviar els seus telèfons mòbils, i van mantenir comunicació contínua. L'endemà, la víctima va recollir l'acusat i van anar al domicili de la dona. En un moment indeterminat d'aquest dia, en el context d'una relació eròtica entre ambdós, l'acusat va colpejar la víctima per tot el cos, la va agafar del coll i va intentar asfixiar-la. Finalment, valent-se d'un instrument tallant, li va clavar al pit i li va provocar la mort. Després li hauria tallat part dels dits de les mans.

El judici, que es fa per mitjà de jurat popular, comença avui al matí a l'Audiència Provincial de Barcelona.