Dos sergents dels Mossos identifiquen les veus de cinc agents implicats en l'agressió racista a Sant Feliu Sasserra

Dos sergents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea de Recursos Operatius (ARRO) de la Regió Policial Central han identificat les veus de cinc dels agents implicats en l'agressió racista ocorreguda el passat 19 de gener de 2019 a Sant Feliu Sasserra (Bages). Segons ha avançat la Directa i han confirmat a l'ACN fonts properes a la investigació, inicialment aquests agents havien dit que no reconeixien les veus dels seus subordinats però, unes setmanes més tard, concretament entre el 30 de juny i el 2 de juliol, van tornar a comparèixer davant de la Divisió d'Afers Interns del cos i, després d'escoltar l'àudio un altre cop, van poder identificar la veu d'alguns d'aquests agents.

El Departament d'Interior va aplicar una mesura cautelar de canvi de destinació dels agents implicats en la presumpta agressió, a l'espera de la resolució judicial del procediment obert als jutjats de Manresa. Des de SOS Racisme continuen reclamant que se suspengui de sou i feina als agents implicats i lamenten que sense la pressió mediàtica que va haver-hi, no s'hagués actuat.

SOS Racisme va fer públic el cas de la presumpta agressió racista per part d'agents dels Mossos a un jove de 20 anys, en Wubi, a principis del mes de juny. Els fets van tenir lloc el gener de 2019 a Sant Feliu Sasserra quan Wubi sortida de casa seva mentre la policia hi estava intervenint per un desnonament. Els agents el van tirar a terra, el van colpejar i el van insultar, segons l'entitat. L'agredit va gravar amb el mòbil com els agents li deien "negre de merda, racista és poc" o "tu ets un mono".