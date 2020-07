Dos sindicats de Mossos demanen ser acusació per l'agressió a Moià

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra USPAC i SME han demanat poder exercir com a acusació en el procés judicial obert per l'agressió a quatre agents dissabte Moià. Els fets van passar quan els agents van intervenir amb personal sanitari per efectuar l'ingrés no voluntari d'un home en un centre psiquiàtric. L'home els va agredir amb una catana i va amputar dos dits d'un agent, en va ferir un altre de gravetat i dos més de diferent consideració. Per reduir-lo van haver de disparar i el van ferir en un braç. El jutge ha allargat la detenció fins demà mentre es recupera.