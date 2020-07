Jutgen quatre acusats d'agredir un policia local de Puigcerdà

L'Audiència de Girona jutjarà avui quatre acusats per agredir un agent de la Policia Local de Puigcerdà. Els fets van passar a Puigcerdà l'any 2010. Segons el fiscal, un dels acusats va estacionar una furgoneta indegudament enmig del carrer, obstaculitzant el pas. La víctima, policia local, va requerir que l'estacionés en un altre lloc i aquest acusat va respondre amb insults i empentes. Tot seguit, va posar en marxa la furgoneta cap a la víctima, i la va colpejar amb el retrovisor a la mà. A continuació, va baixar del vehicle i va empè-nyer de nou la víctima, que va intentar col·locar les manilles a l'acusat per detenir-lo. En aquest moment, els altres tres acusats, de comú acord, li van donar diverses empentes i cops fins que van aconseguir introduir-la a l'interior d'un hotel, on va seguir l'agressió. El fiscal demana 4 anys de presó per a un dels acusats i 2 anys i 6 mesos de presó per a la resta.