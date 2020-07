Continua la recerca a Salelles del manresà Juan Manuel Zornoza, expresident veïnal de la Balconada

Els Bombers busquen des d'ahir al vespre Juan Manuel Zornoza Orozco, un manresà de 68 anys que es va perdre ahir a Sant Salvador de Guardiola. Zornoza va ser president de l'Associació de Veïns de la Balconada de Manresa durant anys.

Segons van informar fonts dels Bombers, els serveis d'emergències van rebre un avís a les 14.41 h que un home, que havia sortit de casa cap a les 9 del matí, encara no havia arribat a casa i no el localitzaven. El seu vehicle va ser trobat aparcat a l'ermita de Sant Sadurní de Salelles i testimonis van explicar que l'havien vist per la zona, encara que ahir al vespre no havia pogut ser localitzat. Per a la cerca es va activar l'helicòpter dels GRAE, que es va retirar al vespre, i 8 dotacions terrestres, que han seguit actives durant la nit.

Aquest divendres al matí s'han afegit a la recerca tres unitats canines, dues dels Bombers i una dels Mossos, i s'ha activat de nou l'helicòpter dels GRAE. En total, hi ha 26 efectius del cos d'emergències treballant en la recerca. També s'ha desplaçat fins al lloc dels fets el grup de recursos operatius dels Bombers, que ha instal·lat una carpa al punt on es coordina el dispositiu per la previsió de pluges d'aquesta tarda.

Punt de trànsit des d'on es coordina la recerca | Bombers

Segons han informat a Regió7 fonts dels Bombers, s'està duent a terme una recerca intensiva 500 metres al voltant de l'indret on va ser trobat el vehicle del desaparegut, just darrere de l'ermita de Salelles, i una recerca extensiva cap a punts de la zona als quals es podria haver dirigit l'home d'excursió.