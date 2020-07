Busquen un veí de Sant Salvador de Guardiola de 66 anys

Els Bombers buscaven ahir al vespre un home de 66 anys que es va perdre a Sant Salvador de Guardiola. Segons van informar fonts dels Bombers, els serveis d'emergències van rebre un avís a les 14.41 h que un home, que havia sortit de casa cap a les 9 del matí, encara no havia arribat i no el localitzaven. El seu vehicle va ser trobat aparcat a l'ermita de Salelles i testimonis van explicar que l'havien vist per la zona, encara que ahir al vespre no havia pogut ser localitzat. Per a la cerca es va activar l'helicòpter dels GRAE, que es va retirar al vespre, i 8 dotacions ter-restres, que seguien actives.