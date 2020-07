Dos sergents reconeixen la veu de cinc agents de l'agressió racista a Sant Feliu

Dos sergents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea de Recursos Operatius (ARRO) de la Regió Policial Central (RPC) han identificat la veu de cinc dels sis agents investigats per la presumpta agressió racista que va tenir lloc el 19 de gener del 2019 a Sant Feliu Sasserra (Bages).

Segons va avançar ahir La directa i van confirmar a Regió7 fonts coneixedores del cas, inicialment aquests sergents havien afirmat que no reconeixien les veus dels seus subordinats, però unes setmanes més tard, concretament entre el 30 de juny i el 2 de juliol, van tornar a comparèixer davant de la Divisió d'Afers Interns del cos i, aquesta vegada, després d'escoltar l'àudio de nou, van poder identificar la veu de cinc agents.

Abans del 15 de juny, quan l'àudio es va fer públic, els dos sergents ja l'havien escoltat però havien assegurat que no reconeixien les veus dels agents. Aquestes noves audicions es van produir dues setmanes després que es publiqués l'àudio, el 30 de juny i el 2 de juliol.

Aquest cas està sota investigació del Jutjat d'Instrucció 5 de Manresa i el primer intent, infructuós, d'identificar les veus dels agents es va produir després que aquests es neguessin a declarar en seu judicial i també que es neguessin que s'enregistrés la seva veu per fer una prova pericial comparant-la amb les veus de la gravació feta pel jove mentre passaven els fets.

Actualment, el cas està en espera que el jutge resolgui la petició de l'acusació de realitzar una roda de reconeixement, en la qual la víctima, Wubi, pugui identificar visualment els agressors.

Per la seva banda, i segons les mateixes fonts, la defensa dels agents s'oposa que es practiqui aquesta prova i també demana que s'arxivi el cas.

SOS Racisme va fer públic el cas de la presumpta agressió racista per part d'agents dels Mossos a un jove de 20 anys, Wubi, a principi del mes de juny passat. Segons va explicar l'entitat, els fets van tenir lloc el mes de gener del 2019 a Sant Feliu Sasserra, quan Wubi sortia de casa seva mentre els Mossos d'Esquadra hi estaven intervenint per un desnonament.

Al pis ocupat hi havia quatre joves més, i els agents van pressionar-los perquè es posessin en contacte amb Wubi perquè hi tornés. Un cop va ser a l'aparcament de l'edifici, també segons va explicar SOS Racisme, els agents el van fer caure a terra, el van colpejar i el van insultar, segons l'entitat. L'agredit va gravar amb el mòbil com els agents li deien «negre de merda, racista és poc» o «tu ets un mono».

Després d'aquest episodi, Wubi va ser posat a disposició judicial en qualitat de denunciat per un delicte contra la salut pública davant del Jutjat d'Instrucció 5 de Manresa, un procediment que finalment va quedar arxivat.

En canvi, el jutge sí que va decidir investigar l'agressió al jove, en el marc del procediment judicial que encara ara continua obert.