Els treballadors de Montajes Rus es manifesten amb una crema de pneumàtics i tallen la C-16

Aproximadament un centenar de treballadors de l'empresa Montajes Rus han tallat la C-16 en ambdues direccions a les 18h, a l'alçada de la gasolinera del Lleó, i han fet una crema de pneumàtics que ha obligat a desplaçar-se al lloc dels fets dues dotacions de bombers. Els treballadors reclamen revertir la decisió de tancar ICL a Vilafruns i volen evitar l'ERO de Montajes Rus que deixarà a 248 persones sense feina. Els manifestants han dut pancartes amb lemes com «No a l'ERO, Montajes Rus és l'hora de lluitar».

La manifestació ha originat cues quilòmetriques en ambdues direccions de la C-16 i també en les carreteres adjacents de la zona. El tall de la carretera ha durat menys d'una hora, ja que Mossos d'Esquadra no els hi havia donat el permís per a poder manifestar-se.

L'empresa Montajes Rus va presentar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per acomiadar 248 persones, en lloc de les 66 plantejades inicialment, després de la decisió d'Iberpotash de tancar definitivament la mina de Vilafruns.

El juny, dos empleats de Montajes Rus, subcontracta d'Iberpotash, van morir en dos accidents laborals a la mina de Vilafruns, quan unes pedres de grans dimensions els van caure a sobre.

Després del segon accident mortal, que va tenir lloc el 25 de juny, la direcció d'Iberpotash va aturar la producció de la mina i la setmana passada va anunciar-ne el tancament definitiu per motius econòmics.