Presó per al detingut per agredir quatre mossos amb una catana a Moià

El magistrat del jutjat d'instrucció número 4 de Manresa ha enviat a presó, de forma provisional, comunicada i sense fiança, l'home amb trastorn mental acusat d'agredir quatre mossos a Moià dissabte passat. El magistrat ha demanat que se l'ingressi al mòdul psiquiàtric d'un centre penitenciari.

L'home està acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, a més de delictes de lesions i atemptat a l'autoritat, motius pels quals s'enfronta a penes d'entre 5 i 10 anys de presó.

Els fets van tenir lloc dissabte de la setmana passada al vespre, quan els mossos van acompanyar un equip del SEM per ingressar, de forma no voluntària, l'home en un centre psiquiàtric. Segons la resolució judicial, un cop van ser al domicili i li van indicar el motiu de la seva presència, l'home es va mostrar tranquil, i com que anava en pijama va demanar de vestir-se. Un cop a la seva habitació, acompanyat dels agents, va treure una catana amb la qual va agredir quatre mossos d'esquadra, a un dels quals li va amputar quatre dits. Un altre agent també va rebre ferides greus i dos més van resultar ferits de diversa consideració.

L'individu es va dirigir contra els agents i va realitzar un atac ràpid amb l'espasa de dalt a baix. Aquest moviment va provocar que reculessin per esquivar-lo i van sortir de l'habitació. Al menjador es van produir diversos atacs als agents i, en un d'ells, un dels policies va perdre un dit i tres més de manera parcial per intentar aturar el cop de la catana. Els agents també van intentar reduir-lo amb una pistola Taser, però no van poder.

Finalment, després d'alguns trets de pistola per intentar dissuadir l'home que continués agredint, un agent va disparar-li al braç amb l'arma de foc i va aconseguir fer-li caure la catana, i després detenir-lo. Els Mossos d'Esquadra van trobar al domicili un important arsenal de catanes, ganivets i arcs, entre altres objectes. El jutge considera que hi ha indicis suficients de la seva culpabilitat i risc de reiteració.