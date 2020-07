Troben mort Juan Manuel Zornoza, l'home desaparegut dijous a Salelles

El manresà desaparegut aquest dijous a Salelles, Juan Manuel Zornoza Orozco, va ser trobat sense vida ahir al migdia. Malgrat que les primeres informacions apuntaven que l'home, de 68 anys, havia estat trobat viu, finalment fonts dels cossos de recerca van confirmar a quarts de tres del migdia la seva defunció. Segons van informar fonts dels Bombers a Regió7, el cos de la víctima va aparèixer a la zona de la serra de Gallcanta, a Sant Salvador, a quatre quilòmetres del punt on va ser localitzat el seu vehicle, l'ermita de Salelles.

A 2/4 de 2 del migdia, una persona es va apropar al punt de trànsit, on es coordinava el dispositiu, alertant que uns motoristes havien vist una persona a terra a la zona de Gallcanta. Arran de l'avís es van desplaçar fins al lloc dels fets efectius dels Bombers i dels Mossos, terrestres i també l'helicòpter, que van localitzar el cos de Zornoza ja sense vida. Ahir al matí, a primera hora s'havia activat un ampli dispositiu de recerca per buscar el manresà, que es va perdre dijous. La família va donar l'alerta dijous al migdia ja que l'home no havia arribat a casa a l'hora indicada i es va posar en marxa el dispositiu de recerca, en el qual ahir al matí participaven 43 bombers, mossos d'esquadra, protecció civil i nombrosos voluntaris.

Segons va explicar Oriol Corbell, cap de l'operació de recerca, dijous la família havia pogut contactar amb l'home al migdia per telèfon però ahir al matí, malgrat que donava senyal, l'home ja no responia.