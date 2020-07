Els Bombers rescaten un conductor atrapat en un vehicle al peatge de Martorell

Els Bombers han destinat 3 dotacions per rescatar un home que s'havia quedat atrapat al seu vehicle després de pujar la mitjana del peatge de Martorell. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la tarda. La furgoneta ha quedat pujada a la mitjana del peatge després de sortir de la via fent que el conductor no pugués sortir del vehicle amb els seus propis mitjans. D'aquesta manera els bombers han practicat una excarceració per retirar el conductor, que estava en bon estat, del vehicle accidentat.





