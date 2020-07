Cremen 9.000 metres quadrats de vegetació agrícola a Viver i Serrateix

Uns 9.000 metres quadrats de vegetació agrícola i bales de palla van cremar aquest dissabte a la tarda en una zona de camps a Viver i Serrateix, al Berguedà. Els Bombers van rebre l'avís a les 18.11 h i van activar sis dotacions, cinc terrestres i una aèria. Les flames es van originar en una zona propera a una masia i també van afectar una màquina embaladora, segons fonts dels Bombers.



Els Bombers van tenir el foc perimetrat a les 18.53 h, van deixar cremar les bales de palla, que és el que se sol fer amb aquest material quan s'incendia, i van donar per extingit l'incendi a les 19.46 h. No hi va haver afectacions a la masia propera als camps cremats.







Perimetrat un incendi de vegetació agrícola i bales de palla en una zona de camps a Viver i Serrateix (avís 18.11h).



Hem activat 5 dotacions terrestres i un helicòpter #bomberscat que ja s'ha retirat.



Hauria afectat uns 9.000 m2 pic.twitter.com/44LpQvDPoB — Bombers (@bomberscat) July 25, 2020