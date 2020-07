Crema un cotxe a la carretera entre Castelltallat i Serraters

Un cotxe ha cremat aquest migdia a la carretera que va de Castelltallat a Serraters sense comportar cap persona ferida. Els bombers han rebut un avís a les 12.42 h per l'avistament d'una columna de fum al lloc dels fets i hi han enviat 13 dotacions. Un cop allà, s'ha comprovat que el foc provenia d'un vehicle i que les flames han afectat només als marges de la carretera on estava el cotxe. Els Bombers confirmen que tots els passatgers del cotxe estaven sans i estalvis.