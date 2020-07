Mor un motorista a Sant Esteve Sesrovires

Un motorista ha mort en un accident, aquesta tarda, a Sant Esteve Sesrovires. Segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident s'ha produït a les 7 de la tarda, al punt quilomètric 21 de la carretera B-224.

Per causes que encara s'estan investigant hi ha hagut una col·lisió entre un turisme i una motocicleta, el conductor de la qual ha mort.

Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

En aquests moments la via es troba tallada en els dos sentits en el tram del sinistre.