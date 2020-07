Una cinquantena de miners de Montajes Rus es concentren a les portes de la Fàbrica Vella en la reunió del Fòrum de la Mineria

Una cinquantena de miners de Montajes Rus, empresa subcontratada d'ICL, es concentren a les portes de la Fàbrica Vella en la reunió del Fòrum de la Mineria. Aquesta tarda es reuneix a Sallent el Fòrum de la Mineria de la Catalunya Central, que agrupa agents socials i econòmics; entitats socials; administracions locals, comarcal i autonòmica, i l'empresa ICL. En aquesta reunió, CCOO d'Indústria de Catalunya demanaran que ICL mantingui oberta l'explotació de la mina de Vilafruns, amb les condicions de seguretat necessàries, fins que no estigui completat el pla de transició cap a una producció minera sostenible a la Catalunya Central, consensuat fa temps amb tots els actors socials.

Abans d'entrar a la reunió, CCOO ha deixat clar el seu rebuig, atès que l'empresa, segons el sindicat no hauria complert amb els seus compromisos i que en canvi la primera mesura tangible del pla, insisteix CCOO, seria el tancament de Vilafruns. Segons explica CCOO, la pràctica totalitat dels agents econòmics i socials de la Catalunya Central van consensuar en el seu moment l'aposta per una indústria minera en condicions de sostenibilitat mediambiental i social. Aquest consens estava basat en la implementació d'un projecte industrial que preveia una sèrie d'inversions en infraestructures i una adaptació de la força del treball de forma no traumàtica. Concretament, es preveia la construcció d'una rampa per a l'extracció de mineral, dues plantes dessaladores, una ampliació i remodelació del col·lector de salmuera i de l'explotació de la mina de Cabanasses, amb una plantilla de més de 700 treballadors a la qual s'arribaria de forma coordinada amb les infraestructures i no traumàtica.

Per part del comitè d'empresa de Montajes Rus, el seu president Òscar Cano, ha explicat que les negociacions avancen lentament per minimitzar l'impacte laboral del tancament i recorda que hi ha temps fins el 23 d'agost per negociar. Cano reclama que l'empresa es replantegi la reobertura de la mina, ja que és «poc viable, a Súria no hi cabem tots, no es just perquè hem patit molt amb la Covid i els dos morts». Per a Cano la davallada del preu de la potassa i l'efecte de la pandèmia «no seria més que una excusa d'ICL per avançar el tancament». Segons el President del Comitè de Montajes Rus, la continuïtat de la mina continua sent viable però potser caldria, diu Cano, reduir explotació.

També ha fet declaracions el president de PIMEC de la Catalunya Central, Esteve Pintó, que ha insistit en la sorpresa que ha suposat per al territori el tancament de la mina «és un gerro d'aigua freda», diu Pintó, que explica que el territori no preveia que la pandèmia pogués afectar la mineria, una industria no deslocalitzable. Pintó creu que el fet que Europa estigui apostant pel medi ambient i la lluita pel canvi climàtic pot ser un punt a favor per la continuïtat de l'activitat minera al Bages.