Un vehicle es precipita a la via del tren en caure des del Pont Fumat de Manresa

El vehicle caigut a la via del tren R12 direcció Lleida

El vehicle caigut a la via del tren R12 direcció Lleida | R.J.

Un turisme que conduïa pel Pont de Sant Francesc (Pont Fumat) s'ha precipitat i ha caigut a les vies del tren de la RENFE, en concret a la línia R12 direcció Lleida. La persona que conduïa que ha quedat atrapada dins el vehicle està ferida lleu. Els bombers han rebut l'avís a les 18.48h i s'han desplaçat fins el lloc dels fets tres dotacions per realitzar el rescat. S'ha hagut de tallar la corrent de la via per poder maniobrar i a les 19.14h els bombers han pogut treure la persona atrapada de dins el vehicle i immediatament el SEM se n'ha fet càrrec.

Renfe ha confirmat que els treballs d'extracció del vehicle de fora la via es realitzaran durant la nit.