Sant Esteve reclama que es desdobli la carretera on dilluns va morir un motorista

Segons el SCT el turisme no va respectar l'estop sct

L'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires reclama el desdoblament de la carretera B-224, en la qual aquest dilluns a la tarda va morir un motorista, D. M. C., de 45 anys i veí de Masquefa, en xocar amb un turisme.

El sinistre va passar a l'alçada de l'accés de l'escola Àgora, quan els dos vehicles van impactar després que, segons les primeres dades de la investigació, el conductor del turisme no respectés el senyal d'estop, segons fonts del Servei Català de Trànsit.

Per al consistori sesrovirenc, la solució a la sinistralitat de la via és el seu desdoblament, millora que reclama des de fa anys i que considera «inajornable». Segons el consistori, la B-224 suporta un trànsit de 25.000 vehicles diaris. L'Ajuntament recorda que el 2008 la Generalitat va sotmetre a informació pública el desdoblament de la B-224 entre Sant Llorenç d'Hortons i Martorell. Des de llavors s'han anat succeint tramitacions i calendaris incomplerts. El gener del 2018, el departament de Territori va presentar el projecte de traçat del desdoblament d'un primer tram, entre Martorell i Sant Esteve, que preveia iniciar el 2019 i que no s'ha executat.

Per a l'alcalde de Sant Esteve, Enric Carbonell, «la inacció de la Generalitat en aquesta carretera segueix provocant accidents i víctimes, quan tots sabem que la solució a la B-224 és el desdoblament. És urgent en termes de seguretat i també de mobilitat i dinamització econòmica del territori».