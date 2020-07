Un vehicle es precipita a la via del tren en caure a l'alçada del Pont de Sant Francesc de Manresa

Un turisme que conduïa pel Pont de Sant Francesc s'ha precipitat i ha caigut des d'una alçada de 5 metres a les vies del tren de la RENFE, en concret a la línia R12 direcció Lleida. La persona que conduïa que ha quedat atrapada dins el vehicle està ferida menys greu. Els bombers han rebut l'avís a les 18.48h i s'han desplaçat fins el lloc dels fets tres dotacions per realitzar el rescat. S'ha hagut de tallar la corrent de la via però no ha afectat a la circulació de trens. L'únic ocupant del vehicle va ser excarcerat i traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. També va haver de ser atesa i traslladada al mateix hospital una altra persona, encara que aquesta no anava en el vehicle sinistrat.

Renfe ha confirmat que els treballs d'extracció del vehicle de fora de la via es realitzaran durant la nit.