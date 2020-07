Desallotgen dos immobles amb ocupacions conflictives a Manresa

Manresa ha viscut el matí d'aquest dijous el dos desallotjaments d'immobles on hi havia ocupacions conflictives. En els dos casos els desallotjament s'han fet per deficiències en les estructures dels edificis i s'ha portat a terme un ampli desplegament policial, segons han confirmat fonts de l'ajuntament a Regió7. També se n'han tapiat els accessos.

El primer desallotjament s'ha realitzat a primera hora i s'ha fet al tercer pis del número 15 del carrer del Cós. Precissament en aquest bloc d'habitatges, el passat mes de juny hi van trobar un jove mort i es va fer un ampli desplagament policial. En aquest edifici només s'ha desallotjat un dels pisos després que tècnics municipals determinessin que hi havia risc estructural. Els veïns de la zona estaven molestos per aquesta ocupació ja consideraven que els joves provocaven inseguretat a la zona.

El segon desallotjament s'ha portat a terme al número 15 del carrer Hospital i en aquest cas si que s'ha desallotjat tot l'edifici. En aquest cas una inspecció municipal hi ha detectat bigues aluminoses i n'han recomanat el desallotjament. En el primer pis d'aquest edifici és en el qual el passat mes de desembre presumptament s'hi va produir una doble violació el passat mes de desembre. En dues estances diferents dos individus haurien violat a dues noies, una menor d'edat i una altra major, que es va poder escapar saltant per una finestra i va alertar la policia. A part de la violació, els veïns de la zona també havien denunciat que les baralles i conflictes entre els mateixos ocupes d'aquest bloc eren freqüents.

En les operacions de desallotjament hi han participat tècnics municipals, la Policia Local de Manresa, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional. Segons l'ajuntament, en cadascun dels blocs s'han desallotjat sis persones que han rebutjat l'atenció dels serveis socials municipals.