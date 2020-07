Manresa en Comú torna a reclamar que es creï el consell de seguretat

Manresa en Comú ha reiterat la seva proposta de crear un Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i Prevenció com a instrument i espai on tractar les qüestions sobre seguretat ciutadana a Manresa.

Els comuns van presentar aquesta iniciativa a través d'una instància el 3 de març passat i ara la tornen a posar sobre la taula arran de l'aparició d'un grup que s'ha organitzat a través de les xarxes socials per fer patrulles veïnals de vigilància a la ciutat, tal com avançava Regió7 dilluns passat.

En una nota feta pública ahir, Manresa en Comú assegura que comparteix el contingut del comunicat de la Federació d'Associacions de Veïns –del qual ahir Regió7 es feia ressò–, on asseguren que hi ha altres mètodes i no aquestes patrulles ciutadanes per fer front a la inseguretat al municipi.

Per als comuns, aquest consell que proposen «pot ser l'instrument útil que les entitats veïnals reclamen». Els comuns també recorden que ara per ara no han tingut resposta a la seva proposta de crear el consell de seguretat, malgrat que segons la formació «la seguretat és una de les qüestions que més preocupen la gent de Manresa». Aquest consell seria, diuen, «l'espai idoni de participació sobre la política municipal de seguretat i amb capacitat de proposar línies d'actuació».

De totes maneres, afegeix el comunicat, els comuns asseguren que «la proposta no ve donada per desconfiar de les tasques policials ni que creguem que les xifres i la sensació d'inseguretat no preocupin el govern municipal». El motiu, afegeixen, és que «al segle XXI la ciutadania organitzada ha de poder participar més activament en allò que l'afecta quotidianament i perquè, més enllà de les qüestions que poden ser més alarmants, tenim nous reptes a entomar, especialment en el terreny de la prevenció».

Per als comuns, amb aquest consell, Manresa estaria a «l'alçada» d'altres ciutats catalanes com Santa Perpètua, Sant Cugat del Vallès, Mataró o Barcelona, on tenen regulat aquest òrgan de participació en les matèries relacionades amb la seguretat ciutadana. Segons els comuns, amb la creació d'aquest espai es faria «un salt de qualitat i transparència, on la cooperació pot fins i tot impulsar un canvi de paradigma en la gestió de la seguretat de la ciutat, en què la prevenció sigui un element clau». Consideren que «el consell pot actuar com un antídot a l'alarmisme, de fre a l'estigmatització de col·lectius, no ser una arma llancívola entre partits i no deixar que la seguretat cadascú la busqui de manera individual o via patrulles ciutadanes».

Per aquest motiu entenen que el consell «ha de ser ampli» i expliquen que, tot i que alguns consells d'altres ciutats ho restringeixen a membres del govern municipal i grups municipals i representants veïnals i de comerciants, a més a més òbviament dels cossos de seguretat i prevenció, Manresa en Comú vol que s'hi incorporin altres representants d'entitats ciutadanes com agents socials, entitats socials, esportives o associacions de dones, entre d'altres, perquè creuen que «des d'aquesta mirada plural i transversal és com podrem treballar amb èxit la prevenció».

Pel que fa a les funcions del consell de seguretat, des de la formació consideren que haurien de ser «analitzar, planificar i informar sobre el sistema de seguretat pública, especialment en els àmbits de la seguretat ciutadana, la seguretat viària, el civisme i la protecció civil».