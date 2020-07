Els bombers busquen un home que s'ha perdut a Castellar del Riu

Els bombers tenien activat ahir al vespre el dispositiu de recerca per un home que s'havia perdut hores abans a Castellar del Riu. Segons van explicar fonts dels Bombers de la Generalitat, van rebre l'avís cap a les 7 de la tarda d'un excursionista que anava acompanyat de l'home que es va perdre alertant que s'havien separat cap a la una del migdia i encara no s'havien trobat, malgrat que havia anat fins al refugi dels Rasos i havia tornat al punt on es van separar, a Puigventós. Els bombers van activar quatre unitats terrestre, entre les quals la canina, i l'helicòpter dels GRAE.