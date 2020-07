Dispositiu dels Mossos al Baix Nord per prevenir robatoris

Els Mossos d'Esquadra conjuntament amb agents de les Policies Locals d'Abrera, Sant Andreu de la Barca, Pallejà i Corbera de Llobregat, van realitzar novament, aquest dijous 30 de juliol, un dispositiu conjunt de prevenció de robatoris amb força a domicilis a la zona del Baix Llobregat Nord.

El dispositiu, que es va mantenir entre dos quarts de set i dos quarts de nou del vespre, va consistir en establir controls de pas en les principals vies de circulació que comuniquen les zones afectades pels robatoris amb força a interior de domicili al territori del Baix Llobregat Nord.

Aquest dispositiu suposa un pas més en la línia de contenció i progressiva reducció dels il·lícits patrimonials.

En el dispositiu hi van participar agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius i de l'Àrea Regional de Trànsit de la de la Regió Policial Metropolitana Sud, a més d'un helicòpter del Servei de Mitjans Aeris i agents de les Policies Locals d'Abrera, Sant Andreu de la Barca, Pallejà i Corbera de Llobregat.

Com a resultat del dispositiu, es va denunciar penalment el conductor d'un vehicle per conduir sense disposar del permís pertinent. Així mateix, es van aixecar dues denúncies administratives, una d'elles per manca de respecte als agents de l'autoritat i una per tinença de substàncies estupefaents.