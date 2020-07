Evacuat un pis a Sant Vicenç per un incendi al BBVA

Un foc que ha afectat la instal·lació elèctrica de l'oficina del BBVA a Sant Vicenç de Castellet ha obligat a desallotjar el primer pis del bloc de pisos on hi ha l'oficina, a la plaça Anselm Clavé.

Els bombers han rebut l'avís a les 13:33h i a causa del fum que sortit per un celobert fet el desallotjament. El SEM també s'ha desplaçat fins al lloc dels fets on ha atès una persona que no es trobava però que ha rebut l'alta al mateix lloc i també han atès els cinc treballadors de l'oficina que han resultat il·lesos.