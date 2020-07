L'Ajuntament atura a última hora la crisi provocada per dos desallotjaments

L'Ajuntament de Manresa va trobar una solució provisional ahir a última hora per la crisi generada per dos desallotjaments que es van fer al matí per problemes estructurals dels edificis. La solució va arribar hores després que 14 joves es concentressin davant el consistori i després que les primeres negociacions fossin infructuoses, els joves tenien intenció de passar la nit al ras a la plaça Major. A última hora, però, va arribar la proposta de passar la nit a les dependències de l'Associació de Veïns del Barri Antic amb material aportat per la Creu Roja, i va ser acceptada. La previsió era que avui poguessin ser atesos a l'espai jove per oferir-los ajudes.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, en declaracions a Regió7, va defensar l'actuació del consistori, feta d'urgència després de detectar problemes estructurals als dos edificis. Amb el diagnòstic fet, Aloy va justificar els desallotjaments perquè «no podem posar en risc la vida de persones, siguin propietaris, llogaters o ocupes com és el cas». Afegia que a l'edifici del Cós 15 es va desallotjar un pis, encara que n'hi ha més d'ocupats on no es va actuar. Aloy també assegurava que després dels dos desallotjaments s'havia demanat a les persones que hi havia als habitatges si tenien lloc alternatiu on anar i que cap havia manifestat que tingués problema habitacional. Aloy recordava que entre els ocupes d'aquests immobles hi ha una gran mobilitat.

Els desallotjaments es van fer al matí i, segons l'Ajuntament en el cas del Cós 15, es va desallotjar només el tercer pis després que el personal tècnic determinés que hi havia risc estructural. En aquest edifici, el mes de juny hi van trobar un jove mort sense signes de violència encara que la situació va motivar un ampli desplegament policial a la zona.

El segon desallotjament es va produir al número 15 del carrer Hospital. En aquest cas es va evacuar tot l'edifici després que els tècnics municipals ho recomanessin en detectar-hi bigues aluminoses. En aquest cas, segons va explicar Aloy, s'havia intentat fer la inspecció en diverses ocasions, fins i tot amb ordre judicial, però els ocupes en cap moment no els havien permès d'accedir-hi fins ahir, quan hi van anar acompa-nyats de la policia. En aquest bloc el desembre presumptament s'hi va produir una doble violació i una de les víctimes era menor.

Després dels dos desallotjaments, fets per la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, es van tapiar els accessos als immobles.

En un comunicat Fem Manresa va assegurar que els desallotjaments són «un exemple més de racisme i violència institucional, perquè per solucionar un problema de seguretat se n'ha creat un d'habitacional molt més greu». També consideren «greu i preocupant que, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, s'aposti per actuacions que generen conflictes més greus que els existents, alimentant majors vulneracions de drets en persones que ja patien una situació de marginalitat del tot insostenible». Fem Manresa també exigia, en el comunicat, «una solució definitiva en els propers dies per tal que aquestes persones no s'hagin de tornar a buscar la vida en la marginalitat d'una societat que les condemna d'antuvi». També demanaven una solució definitiva en un comunicat diverses entitats del Moviment Popular de Manresa.

En l'escrit, signat entre d'altres per l'Associació Al Noor i l'espai de Joves Al Qowa, que ahir van estar acompanyant els joves a la plaça Major, acusaven l'Ajuntament i en especial el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet, d'actuar «erigint-se maldestrament en una espècie de xèrif justicier que ha generat, per la seva mala praxi, una situació pitjor i aberrant en termes de vulneracions de drets» d'uns joves, que, en la seva opinió, el Govern català havia deixat en una «situació de desemparament».