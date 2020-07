Protecció Civil afegeix el Bages i l'Anoia a les comarques amb risc extrem per la calor

Protecció Civil ha afegit l'Anoia i el Bages a l'activació del pla PROCICAT per onada de calor davant la previsió de temperatures «extremes», que a Manresa avui poden arribar als 38 graus i a Berga als 35.

L'episodi de temperatures màximes extremes va començar ahir a les comarques del Pla de Lleida i pot allargar-se fins demà. De fet, la previsió és que les temperatures més altes s'assoleixinentre avui i demà. Segons les previsions del Meteocat, la temperatura mínima sovint no baixarà dels 20 graus i la matinada de divendres i dissabte rondarà els 25ºC al litoral central i sud, vall de l'Ebre i Ponent. L'avís per temperatura màxima extrema per aquest divendres afectarà gairebé tot Catalunya, excepte les comarques del litoral des de la comarca del Baix Camp al Baix Empordà.

Les més afectades seran l'Anoia i el Bages, mentre que a la plana de Lleida s'espera que les temperatures superin els 40 graus i a la Catalunya Central oscil·lin entre 38 i 40 graus.

El departament de Salut ha demanat als ajuntaments que preparin preventivament llocs frescos o sales amb aire condicionat i que tinguin «especial vigilància» amb majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, persones amb discapacitats, treballadors que hagin de romandre a l'exterior i persones amb malalties cròniques.

Protecció Civil ha reclamat als consistoris que, en cas d'haver d'adequar espais d'atenció davant l'onada de calor, se segueixin les mesures sanitàries i de seguretat davant contagis de coronavirus.

Entre els consells llançats a la població, destaquen beure abundant aigua, evitar sortir a les hores de més sol, passar com a mínim dues hores a el dia en espais climatitzats i hidratar a les mascotes.

Ahir, a Manresa la màxima va ser de 34 i a Berga es va arribar als 33,49 graus. La previsió és que avui a la Catalunya Central les temperatures siguin encara més elevades, igual que a la resta del país. Així, a la capital del Bages està previst que s'assoleixin els 38 graus, la mateixa prevista per a Solsona mentre que a la capital del Berguedà el mercuri s'enfilarà fins als 35 graus, segons la previsió de l'Aemet.