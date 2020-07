Retiren el cotxe que es va precipitar sobre la via de la Renfe a Manresa

El cotxe que va caure a la via a Manresa, a l'alçada del Pont de Sant Francesc va ser retirat la nit de dimecres a dijous, tal i com estava previst. El vehicle es va accidentar el dimecres a la tarda i va caure d'una alçada d'uns cinc metres i va ocupar part d'una via morta propera a l'estació de la Renfe de Manresa en direcció Lleida. El fet que fos una via morta va fer que no fos necessari interromptre el trànsit ferroviari. L'únic ocupant del vehicle va haver de ser excarcerat pels bombers i va resultar ferit menys greu. Va ser traslladat a l'hospital de Sant joan de Déu pel SEM.