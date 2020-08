Els okupes desallotjats passaran el cap de setmana a l'AV del Barri Antic

Els joves okupes que van ser desallotjats dijous de dos immobles de Manresa passaran les nits d'aquest cap de setmana al local de l'Associació de Veïns del Barri Antic, on ja van dormir la nit de dijous a divendres. Paral·lelament, el consistori ha anunciat la creació, conjuntament amb la Generalitat, d'una comissió gestora per fer un seguiment individualitzat dels joves amb vulnerabilitat social de Manresa.

Després de passar la tarda de dijous davant l'ajuntament i quan ja estaven disposats a passar la nit al ras, es va arribar a l'acord perquè els joves dormissin al local de l'entitat veïnal. Una part dels joves havien estat desallotjats al matí del tercer pis del carrer del Cós, 15, i els altres van ser desallotjats del número 15 del carrer Hospital, i en aquest cas es va desocupar tot l'edifici.

En tots dos casos, l'Ajuntament va al·legar problemes estructurals dels immobles i en va tapiar els accessos. Segons el consistori, després dels desallotjaments, portats a terme per la via d'urgències, els joves no van manifestar que necessitessin lloc on passar la nit, encara que més tard es van plantar a la plaça Major, enmig d'un fort dispositiu policial, per demanar un lloc on dormir acompanyats de membres de diferents col·lectius del moviment popular de Manresa. A última hora del vespre, es va arribar a l'acord, després de moments en els quals es va viure tensió a la plaça.

En un comunicat, l'Ajuntament de Manresa va explicar que ahir al matí l'alcalde, Marc Aloy; la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs; i el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet, van reunir-se amb la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, Georgina Oliva. A la trobada també hi va participar la delegada del Govern, Alba Camps; i la delegada territorial del departament de Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Mireia Vall.

En la reunió, explica l'Ajuntament, es va decidir crear una comissió tècnica transversal, per gestionar els casos de manera individualitzada, i que ja va fer una primera reunió, ahir al migdia. Formen part d'aquesta comissió tècnics municipals de Serveis Socials, Seguretat Ciutadana i Habitatge; representats de la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut; de la Secretaria de Migracions de la Generalitat; i de la Fundació Althaia, com a referent en l'àmbit de la salut. A la comissió també és previst que més endavant s'hi sumin entitats del tercer sector.

L'Ajuntament també assegura que treballa «a fons» per atendre de manera individualitzada cada cas, i donar resposta a una situació d'alta complexitat en què cada cas és diferent i les solucions i els recursos han de ser adaptables. Alhora, considera que és molt important el compromís i la responsabilitat dels joves, tots ells adults, que s'han de deixar ajudar.



Serveis Socials atén els joves

D'altra banda, el consistori va explicar que aquest divendres al matí matí, tal com es va acordar amb ells, els joves van ser atesos pels Serveis Socials municipals. En concret, nou van ser atesos a l'Espai Jove i dos més, de més edat, van ser atesos al servei d'Acollida.

Per a aquest cap de setmana, l'Ajuntament ha decidit mantenir el recurs d'emergència, que avui es reforçarà amb més material i equipament per part de la Creu Roja, que també farà un acompanyament sostingut als joves, amb el suport d'Althaia, si és necessari. A partir d'aquest moment, diu l'Ajuntament en el comunicat, aquesta comissió gestora de casos treballarà de manera coordinada per donar les respostes individualitzades més adequades a cada cas.