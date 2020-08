Un jutge de Sabadell reobre la investigació de la mort d'Helena Jubany

El Jutjat de primera instància 2 de Sabadell ha acordat reobrir les actuacions respecte a un dels investigats per la mort Helena Jubany, que va ser assassinada en 2001 a la ciutat. Per aleshores, una de les principals sospitoses va ser la manresana Montserrat Careta, que va arribar a entrar a presó provisional com a possible autora de l'homicidi, però es va acabar suïcidant a la cel·la.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que el magistrat ha acordat reobrir diligències d'acord amb l'informe de la Fiscalia.

La causa estava arxivada provisionalment des del 2005, i el 5 de juny la família d'Helena Jubany, que exerceix d'acusació particular, va lliurar al jutge noves proves per reprendre la investigació.