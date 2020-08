Malestar veïnal a plaça Catalunya pel tancament de l'oficina de CaixaBank

Malestar veïnal al barri de Saldes-Plaça Catalunya de Manresa davant l'anunci de CaixaBank del tancament de l'oficina que té en aquest sector de la ciutat. Els responsables de l'associació de veïns diuen que es tracta d'una oficina on hi va diàriament molts usuaris i que, a més, al barri hi ha molta població envellida i que desplaçar-se a oficines d'altres punts de la ciutat significa un problema per a totes aquestes persones. De fet, la intenció de l'entitat bancària és tancar quatre de les oficines a Manresa i obrir-ne dues de noves més grans reformulant la idea d'oficina bancària.

L'entitat veïnal ha expressat el seu malestar en un comunicat en què es dirigeixen als responsables de CaixaBank. «Escolteu. El nostre barri va començar el seu desenvolupament els anys 70 del segle passat, i aleshores vàreu obrir una oficina a la plaça de Catalu-nya. Ara, passats més de 40 anys, els clients vostres han envellit, lògicament. Parlem. L'oficina de la plaça de Catalunya sempre ha tingut molt moviment i una atenció al públic destacada. A poc a poc hem vist com s'ha anat mecanitzant el sistema i reduint l'atenció personalitzada. De cara a la gent d'edat avençada ha representat un hàndicap, però hi éreu a prop», expressen els responsables de l'entitat en el comunicat.

Afegeixen: «Esteu pregonant als quatres vents que tancareu aquesta oficina quan és el moment en què més necessitat en tenim. Com ja hem dit, els clients, gent gran que haurà de desplaçar-se, tractar amb personal desconegut i en un ambient store un tant desorientador, seran perjudicats. És a dir, que tot allò que prometíeu de ser a prop nostre, d'entendre, d'avençar, d'impulsar el nostre progrés, etc., sembla que queda molt endarrere i feu saltar per l'aire la vostra promesa institucional».

L'associació de veïns critica que a partir d'ara la gent gran del barri haurà de fer «recorreguts feixucs per obtenir la seva pensió o resoldre qualsevol assumpte».