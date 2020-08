Noves proves del crim d'Helena Jubany porten el jutge a reobrir el cas

La manresana Montserrat Careta va ser detinguda i empresonada pel crim d'Helena Jubany. Noves proves del cas, que podrien exculpar la manresana com a autora de la mort, han impulsat el Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell a reobrir el cas. La família, que fa 18 anys que lluita perquè s'investigui de nou el crim, ha expressat a aquest diari l'emoció per la decisió del jutge i es mostra molt esperançada que ara es demostri la innocència de la manresana.

Des del primer dia que la família de Careta demana que s'investigui a fons el crim, que va tenir lloc a Sabadell el desembre del 2001, amb la finalitat de demostrar que la manresana no va ser responsable de l'assassinat. L'any 2005, però, es va arxivar el cas. La causa no va arribar ni a judici perquè Montserrat Careta, que va ser detinguda com a autora de la mort i empresonada de manera provisional, es va llevar la vida al centre penitenciari de Wad-Rad després de deixar unes cartes en què insistia en la seva innocència, tal com va defensar des del primer moment.

El jutge afirma en el seu escrit que reobre la investigació perquè «disposa de nous mitjans probatoris» i que l'acusació particular pretén «essencialment acreditar que S. L. es trobava en aquell lloc en els moments dels fets», en referència a Santiago Laiglesia, company sentimental de la manresana, que també va ser investigat, però mai no va ser detingut. En el mateix escrit, el jutge recull que l'acusació particular especifica que «la víctima va ser llançada al buit des de l'edifici en què vivia Montserrat Careta, i que el dictamen forense va determinar que no hi va poder ser traslladada fins al terrat i llançada per una única persona».

La investigació que s'ha obert també incidirà en les trucades rebudes i realitzades per la Laigelsia el cap de setmana que va tenir lloc el crim, tal com demana l'acusació particular.

Els fets es remunten al desembre del 2001, quan va ser localitzat a l'Eixample de Sabadell, al pati del bloc de pisos on vivia Montserrat Careta, el cos nu d'Helena Jubany, una bibliotecària de 27 anys, amb cremades i indicis d'haver estat drogada. Dos mesos després, la investigació va portar el jutge a detenir Careta com a sospitosa del crim i la va enviar a la presó de manera provisional, tot i que no tenia un mòbil clar per haver comès l'assassinat. La policia apuntava a un possible joc de rol que hauria acabat portant Careta a cometre els fets. La policia va determinar que un dels textos anònims que havia rebut la víctima dies abans del crim havia estat escrit per la manresana, una conclusió desmentida posteriorment per la investigació. Una altra persona, Ana E. , que formava part del cercle d'amistats, també va ser investigada.

El fet que l'entorn d'Helena Jubany demanés suport per reobrir el cas fa gairebé tres mesos ha estat clau perquè el jutge ordeni una nova investigació.