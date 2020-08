Denunciat un conductor que circulava a 191 km/h per la C-16 a Balsareny

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor que circulava a 191 quilometres hora per la C-16, l'Eix del Llobregat. El vehicle ha estat interceptat per un radar muntat aquest migdia a l'alçada de Balsareny, en un tram de la via on la velocitat màxima permesa és de 120 quilometres hora. Per aquest motiu, la policia l'ha sancionat amb una multa de 600 i la retirada de 6 punts del permís de conduir.