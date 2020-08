Un camió carregat de ferralla s'incendia a la C-55

Un camió carregat de ferralla s'ha incendiat aquest dimecres al voltant de dos quarts de tres del migdia a la carretera C-55 per causes que encara es desconeixen. Un total de cinc dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc, al quilòmetre 26 de la C-55, i han aconseguit controlar el foc. Segons informa Bombers, no consten ferits. L'incident ha provocat mig quilòmetre d'intensitat de trànsit a Manresa en sentit Barcelona mentre es duien a terme les tasques de retirada del camió. Poc abans de dos quarts de quatre de la tarda, Trànsit ha informat que la situació a la carretera C-55 ja està normalitzada.