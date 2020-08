Rescats amb helicòpter a Gósol i a Lles de Cerdanya

Els Bombers han hagut de fer dos rescats de muntanya aquest dimecres al migdia amb helicòpter al Pre-Pirineu i al Pirineu central. El primer ha tingut lloc a la muntanya del Pedraforca, a la part de Gósol, quan sis excursionistes han accedit a un terreny dificultós i no han pogut seguir la ruta. Llavors han alertat als Bombers, que els han anat a buscar amb l'helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE). Cap d'ells ha resutat ferit. El segon operatiu ha estat a Lles de Cerdanya per anar a rescatar una jove s'ha torçat el peu, a la zona de Monturull, i no ha pogut continuar l'excursió. Finalment la noia ha estat traslladada a l'Hospital de al Seu d'Urgell. A part, els Bombers també han rebut una trucada d'un grup d'excursionistes que s'ha perdut a Sant Llorenç de Morunys, a prop del santuari de Lord. Els Bombers no hi ha anat perquè cap d'ells estava ferit, però els han guiat a través del telèfon mòbil fins al lloc on havien aparcat el cotxe. En el conjunt del país, els Bombers han hagut de participar al llarg de la jornada en cinc rescats al medi natural.