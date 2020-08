Els bombers apaguen un incendi de vegetació a Castellar de la Ribera

Un incendi ha cremat 1.500 metres quadrats de vegetació aquest dijous a la tarda a Castellar de la Ribera, al Solsonès. El foc s'ha declarat a les 15.12 h al costat de la masia Vilamosa i Bombers, que hi han enviat cinc dotacions terrestres i un helicòpter, ha pogut extingir-lo en mitja hora. A les 15.41 h informaven que no estava actiu.

En les tasques d'extinció també s'hi han afegit Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i, a part, quan els efectius hi han arribat els masovers ja estaven tirant aigua el foc per evitar que les flames es propaguessin. A prop hi havia un camp de rostoll i a la vora no hi havia massa forestal, fet que ha ajudat a que n es propagués l'incendi.

Bombers s'han hagut d'activar per altres petits incendis aquest dijous a la tarda a la Catalunya Central. A Coll de Nargó han cremat 200 metres de vegetació a uns 500 metres d'on està al Parc de Bombers, que amb una sola dotació han pogut apagar el foc. A part, al costat de l'autovia A-2, al terme municipal d'Òdena s'ha declarat un altre incendi poc abans de les 6 de la tarda en el el que encara s'hi està treballant. De moment, hi han enviat sis vehicles i han activat l'helicòpter.