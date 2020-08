Els comerciants del Centre Històric de Manresa demanen càmeres al carrer

L'onada de robatoris a botigues l'hivern passat i a vianants des de fa un any ha portat entitats de comerciants del Centre Històric de Manresa a demanar a l'Ajuntament que instal·li càmeres de videovigilància als carrers. És una petició que van fer abans de la pandèmia, en una reunió de seguretat, i més recentment a través d'una instància. Els botiguers del barri consideren que el govern municipal ha de prendre mesures perquè els vianants se sentin més segurs davant els furts i les estrebades que tenen lloc al barri, i a d'altres de la ciutat, i creuen que la instal·lació de càmeres podria dissuadir els lladres d'actuar, a part d'ajudar la policia a combatre la delinqüència.

Els representants de l'Ajuntament afirmen ser conscients de la demanda dels botiguers i d'entitats veïnals, i asseguren que és un tema que és damunt la taula que estan valorant. L'Associació de Comerciants del Carrer Sobrerroca, Plaça Major i Voltants, la del carrer Urgell, la del Born-Plana d'Om, i la del Carrer Nou han fet la petició al consistori. «A final de l'any passat hi va haver robatoris a comerços i després de la pandèmia hi ha hagut aldarulls a la Baixada dels Drets. Pensem que és una bona eina que podria ajudar la Policia Local i els Mossos a controlar els carrers i donar més seguretat al Centre Històric», explica el president de l'entitat comercial de Sobrerroca, Plaça Major i Voltants, Josep Tobeña. Les associacions de botiguers del centre històric actuen conjuntament en temes com el de la seguretat, tot i que els del carrer Vilanova es desmarquen de la petició perquè, asseguren, no han debatut aquesta mesura en concret.

Els altres representants veïnals també incideixen en el fet que sovint saben d'algú a qui han robat al carrer i que, per tant, la situació obliga l'Ajuntament a moure fitxa quant a la seguretat. «Fa una estona m'han dit que a una senyora li han intentat prendre la cadena a prop del Born, i fa poc una clienta i un conegut em van dir que li havien pres el mòbil», explicava dimarts la representant dels comerciants del carrer Urgell, Montserrat Abadal, i afirmava que sovint escolta notícies de robatoris als carrers, tot insistint que no només passa al Barri Antic, sinó a d'altres de Manresa.

Per la seva banda, el president de l'Associació de Comerciants del Carrer Nou, Jaume Altimiras, lamenta que la resposta del govern municipal és que estudiaran el tema sense que es concreti cap mesura per acabar amb la sensació d'inseguretat. Els representats dels botiguers afirmen tenir certa sensació d'impotència davant les notícies de robatoris perquè molts cops els autors son reincidents que acumulen antecedents i que quan són detinguts surten al carrer després de passar a disposició judicial, poques hores o dies després de l'arrest, perquè els fets delictius que se'ls imputa no són greus.

La petició dels comerciants se suma a la de la Federació de Veïns de Manresa, que també va demanar als representants de l'Ajuntament la instal·lació de càmeres de videovigilància i altres mesures que ajudin a millorar la seguretat.

Els comerciants també fan esment a la millora de l'enllumenat públic perquè incrementar la percepció de seguretat. «Som conscients que la pandèmia està portant moments de dificultat econòmica i que potser hi ha inversions que no es poden fer, però el tema de la seguretat és preocupant, i alguna cosa s'ha de fer. Per aquest motiu hem presentat la instància», explica Tobeña. Els comerciants del carrer Vilanova s'afegeixen a la reivindicació de millorar de l'enllumenat i per aquest motiu expliquen han pensat comprar llums de Nadal potents que deixarien tot l'any i el cost del qual aniria a càrrec de l'entitat.