Trànsit talla l'A-2 en sentit Lleida a Òdena per l'accident d'un camió

Un camió que ha quedat travessat a l'autovia a A-2 a l'altura d'Òdena i ha obligat a tallar la circulació en sentit Lleida aquest dijous a la tarda. Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident a les 18.06 i des de llavors la via està tallada, fet que ha provocat tres quilòmetres de cues en aquest punt de l'autovia. Trànsit està desviant els cotxes que van en direcció Lleida per la sortida 559 i els equips desplaçats estan treballant per retirar el camió. Els Sistema d'Emergències Mèdiques informa que no hi ha hagut cap ferit.