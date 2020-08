Detinguts un jove de Sant Fruitós i un de Lleida per dos intents de robatori a Manresa

La Policia Local de Manresa ha detingut en les darreres hores dos nois acusats d'intentar accedir a dos habitatges. La primera d'elles va tenir lloc ahir a la tarda i, la segona, aquesta matinada.

La sala del 092 va rebre diverses trucades ahir, cap a quarts de 5, alertant que hi havia dos homes intentant escalar la façana d'un edifici al casc antic de Manresa. En arribar, una patrulla va trobar un home pujant per la façana i que, en veure els agents, va intentar marxar però va ser detingut. Es tracta d'un veí de Lleida de 26 anys, amb diversos antecedents. Duia a sobre un telèfon mòbil que constava com a sostret a la base de dades policials, motiu pel qual també se l'investiga per un presumpte delicte de receptació i conductes similars.

La segona detenció, la d'un jove de 19 anys i de Sant Fruitós, es va produir a quarts d'1 de la matinada, quan la sala del 092 va rebre una trucada que comunicava que hi havia uns homes que intentaven forçar la porta d'un habitatge al barri de Vic Remei.

En arribar al lloc diverses unitats, van apreciar desperfectes recents a una de les portes d'accés a la finca, alhora que van veure un jove que fugia. A mesura que el noi corria, s'anava traient diferents peces de roba (un buff que li cobria la cara, una jaqueta i uns guants) probablement -apunta la Policia Local, per presentar un aspecte diferent a la descripció facilitada, si finalment aconseguia despistar els agents que el perseguien.

Minuts després, un testimoni va adreçar-se a les patrulles que feien recerca per informar que havia vist com el jove perseguit s'amagava sota una furgoneta estacionada al carrer de Joan Jorba, lloc on els agents el van trobar, el van identificar i, tot i que va oposar resistència, el van detenir.