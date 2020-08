Set dels okupes desallotjats a Manresa rebutgen els ajuts de l'Ajuntament

Se'ls ha ofert un sostre i ajuts per tenir la possibilitat d'inserir-se al món laboral. Només quatre dels 11 joves atesos ho han acceptat, segons l'Ajuntament de Manresa. El govern municipal ha estat treballant la darrera setmana per oferir alternatives als okupes que van ser desallotjats la setmana passada de dos immobles del car-rer del Cós i el carrer Hospital, on hi ha malestar veïnal per aldarulls en pisos ocupats, però set han rebutjat el que els ha proposat l'Ajuntament: ser atesos en un centre de la DGAIA o iniciar un pla de treball individualitzat –a través de l'Espai Jove– i la possibilitat d'allotjar-se a l'alberg social.

Per la seva banda, els joves, a través de persones que els estan donant suport, afirmen desconfiar dels ajuts i de les bones intencions en no tenir garanties de fins quan podrien estar a l'alberg o al centre de la Generalitat. Els joves han contestat que s'espavilaran pels seu compte després que els tècnics de Serveis Socials els hagin entrevistat els darrers dies. S'ha de remarcar que tenen entre 18 i 21 anys i no disposen de recursos. Dijous de la setmana passada van ser desallotjats catorze nois del tercer pis del bloc 15 del carrer del Cós i de tot l'edifici del número 15 del carrer Hospital, sota el pretext que els pisos tenen problemes estructurals i, per tant, no s'hi pot viure. En total, han estat 11 els joves atesos, així que n'hi ha tres dels quals l'Ajuntament no n'ha sabut res més.

Quatre dels desallotjats són extutelats per la Generalitat i se'ls ha ofert la possibilitat d'acollir-se a un programa de la DGAIA destinat a aquest col·lectiu, però només dos ho han acceptat. Els mateixos joves atesos van dir a aquest diari que els havien ofert estar durant un temps, tot i ser majors d'edat, en un centre de la Generalitat a Tarragona amb la possibilitat de residir en un pis si respectaven les normes de conducta.

Als altres set, se'ls ha ofert la possibilitat de residir a l'alberg social que gestiona a Manresa la Fundació Tomàs Canet –destinat a acollir immigrants que entren al programa d'acollida per a refugiats– si entren en un pla de treball individualitzat. També se'ls ha ofert, sempre segons l'Ajuntament, la possibilitat de rebre una ajuda per al lloguer.

Des que van ser desallotjats, els joves okupes han dormit a l'Associació de Veïns del Barri Antic de Manresa, però van haver de marxar-ne dijous a la tarda.

El govern municipal va decidir crear una comissió tècnica transversal des de la qual s'han estat gestionant els casos de manera individualitzada. N'han format part personal tècnic de Serveis Socials, Seguretat Ciutadana i Habitatge; representants de la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut (DGAIA); de la Secretaria de Migracions, i del Catsalut; i de la Fundació Althaia, com a referent en l'àmbit de la salut. L'atenció social d'aquests joves s'ha realitzat també amb la col·laboració de Creu Roja Manresa.