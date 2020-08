Enxampats dos joves que venien drogues al barri vell de Manresa

La Policia Local de Manresa van detenir la matinada de divendres a dissabte dos joves de 19 i 20 anys, tots dos veïns de la capital del Bages, a qui se'ls imputa un delicte contra la salut pública al primer, i un delicte d'atemptat i amenaces a agents de l'autoritat al segon.

Els fets van ocórrer a quarts de 5, quan una patrulla que circulava pel carrer de Sant Miquel van veure com dos joves, en adonar-se de l'arribada de la patrulla, van intentar entrar de forma sobtada dins d'una entrada. Els agents els van identificar i al més jove li van trobar una caixa amb 20 pastilles amb el logotip d'una marca de cotxes, 2 pastilles de color rosat i 32 fraccions (meitats) d'unes altres pastilles de color gris (totes elles presumiblment MDMA /èxtasi).

Diversos testimonis que passaven pel carrer van explicar als agents que aquells dos joves els havien fet fora minuts abans d'un bar de la zona per oferir pastilles als clients. L'individu més jove va reconèixer que passava per problemes econòmics i que per això venia pastilles.

Davant aquests fets els agents van comunicar que quedaria detingut, moment en que l'acompanyant es va posar violent, intentant impedir la detenció, fins al punt que va haver de ser contingut i reduït abans de ser detingut.