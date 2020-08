Els Mossos investiguen la mort d'un home electrocutat a la terrassa d'un bar de Martorell

Els Mossos han iniciat una investigació per esclarir les causes dels fets

Els Mossos han iniciat una investigació per esclarir les causes dels fets ARXIU/MOSSOS

Els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació per esclarir la mort d'un home, aquest dissabte a la nit, a la terrassa d'un bar de Martorell, possiblement electrocutat.

Els fets van tenir lloc cap a les 11 de la nit en un establiment del carrer del Mur. En un primer moment es va informar que una persona hauria patit una aturada cardiorespiratòria.

Els Bombers es van desplaçar a la zona per fer una revisió de les instal·lació i assegurar que no hi havia corrent elèctrica perquè la comitiva judicial es pogués fer càrrec del cas així com perquè Mossos iniciessin la investigació.