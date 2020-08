Busquen un avi amb pèrdues de memòria que ha desaparegut a Masquefa

Ampli dispositiu per buscar un avi de 75 anys que ha desaparegut aquest matí a Masquefa. La família ha alertat aquest matí que l'home, veí de la urbanització d'El Maset, no estava a casa després de trobar la seva habitació buida, i que ahir el posessin a dormir com és habitual. Es traca d'un home que té pèrdues de memòria i, a causa dels problemes de salut, té un grau de dependència. Aquest matí s'ha activat la patrulla canina, que des de llavors l'està buscant, i un total de 17 dotacions dels Bombers, dels quals aquesta tarda queden sobre el terreny 11 vehicles que estan treballant bàsicament al terme municipal. També hi estan participant els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i la Policia Local, i és que es tracta d'una persona especialment vulnerable que viu en una zona rural.

Pocs minuts abans de les 3 de la tarda, un veí de Masquefa diu que l'ha vist a l'avinguda Pineda número 6 amb samarreta, calçotets i descalç. De fet, els efectius que estan participant a la recerca han trobat a la zona les seves sandàlies. Aquest matí estaven buscant l'avi al voltant del col·lector d'aigües fecals fins a la depuradora.